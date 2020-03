Koronawirus w Cieszynie: trwa dezynfekcja szkół, kolejne osoby są badane. Kilkadziesiąt osób objętych kwarantanną

Na razie nie zwiększa się liczba osób zakażonych koronawirusem w Cieszynie. Wiadomo już, że oprócz zakażonego małżeństwa (kobieta jest nauczycielka w LO im. Kopernika w Cieszynie) chora jest też ich 8-letnia córka. Nieoficjalnie: małżeństwo ma czwórkę dzieci, dwójka z nich została już przebadana, jest zdrowa. Lekarze czekają na wyniki badań czwartego dziecka.

Zajęcia we wszystkich szkołach są zawieszone, rozpoczęła się w nich dezynfekcja, która potrwa do piątku, 13 marca.

- W Cieszynie szkoły są zamknięte, nie organizujemy w te dwa dni zajęć opiekuńczych. Ponawiamy też apele o to, żeby dzieci zostały w domach. Także wszystkie zajęcia w instytucjach kultury zostały zawieszone - mówi Katarzyna Koczwara, rzeczniczka prasowa cieszyńskiego urzędu miasta.

Na granicy w Cieszynie Boguszowicach pojawiło się już stoisko służb sanitarnych. Od środy, od godz. 20.00 prowadzone są tam kontrole sanitarne - w pojazdach, które przewożą co najmniej dziewięć osób, mierzona jest temperatura. Jeśli ktoś będzie miał gorączkę, zostanie zabrany na badania a pozostali pasażerowie będą musieli wypełnić formularze i zostaną objęci nadzorem.