Piotr Żyła: "Nie jestem zakażony koronawirusem". Skoczek w swoim stylu skomentował wynik testu na COVID-19.Jakie będą tego konsekwencje?

Sytuacja polskiej kadry przed igrzyskami, które rozpoczynają się już 4 lutego, jest nieciekawa. Kamil Stoch leczy kontuzję stawu skokowego, Dawid Kubacki przebywa w domowej izolacji z powodu koronawirusa. Jakby tego mało Piotr Żyła uzyskał dodatni wynik testu na COVID-19.

Ponieważ organizatorzy igrzysk bardzo restrykcyjnie podchodzą do kwestii pandemii koronawirusa, sportowcy muszą przechodzić kolejne testy, aby mieć pewność, że wjadą do Chin. Piotr Żyła też będzie musiał „zaliczyć” cztery negatywne testy, już po zakończeniu obecnej kwarantanny, a przed wylotem do Pekinu.

Żyła nie byłby sobą, gdy prześmiewczo nie skomentował tej sytuacji. Jeszcze w czwartek wieczorem tak napisał na Instagramie i Facebooku:

„Przepraszam bardzo. Nie jestem zakażony koronawirusym, tylko wyszedł mi pozytywny test na obecność koronowirusa. A to jest różnica i to duża różnica. A czuje się świetnie. Wasze zdrowie. A objawów spodziewam się dopiero jutro jak przesadzę z lekarstwem. A ja lubię się leczyć” - napisał dodając zdjęcie szklanki wypełnionej złocistym napojem z pianką.