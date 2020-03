Kolejne osoby zakażone w powiecie cieszyńskim. Wśród nich jest ratownik medyczny

10 zakażonych koronawirusem w powiecie cieszyńskim ARC

Trzy osoby zakażone w Cieszynie, trzy w Dębowcu, dwie w Ustroniu, jedna w Brennej i jedna w Goleszowie - to stan osób zakażonych koronawirusem w powiecie cieszyńskim we wtorek, 24 marca. Liczba przypadków wzrosła do dziesięciu, dobra wiadomość jest taka, że pierwszy pacjent z Cieszyna został już zakwalifikowany jako ozdrowieniec. Niestety, wśród zakażonych jest ratownik medyczny cieszyńskiego pogotowia.