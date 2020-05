Górnicy z powiatu cieszyńskiego tygodniami czekają na testy. Sanepid wyjaśnia

- Czy jesteście w stanie nagłośnić olbrzymi problem górników i rodzin górników z powiatu cieszyńskiego, którzy tygodniami czekają na kwarantannie na wymazy i wyniki wymazów? - napisała do naszej redakcji pani Ewelina. Dodała, że u jej męża wykryto koronawirusa, więc od 20 maja wszyscy domownicy (ona, mąż, syn, rodzice) zostali objęci kwarantanną i czekają na wymazobus, który nie wiadomo, kiedy przyjedzie.

O SPRAWIE PISALIŚMY TUTAJ

Mieszkanka powiatu cieszyńskiego wyjaśniła, że mają 5-miesięczne dziecko, które wymaga rehabilitacji i wizyt u specjalistów. Niestety, z powodu całej sytuacji zmuszona jest odwoływać kolejne wizyty u specjalistów, bo nie wiadomo do kiedy nie będę mogli opuszczać domu.

W rozmowie z DZ podkreśliła, że kiedy dzwoni do sanepidu, to jest zbywana. - Jeśli jest jedna karetka na 700 osób do przebadania i robią 40 wymazów dziennie, to nie wiem, jak długo będziemy czekali. Skandaliczna sytuacja - stwierdziła Ewelina Feruga.