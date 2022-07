Dni Noszaka 2022 w Cieszynie. To już drugi dzień zabawy w średniowiecznym stylu. Zobacz zdjęcia

Dni Noszaka 2022 w Cieszynie. Miasto bawi się w czasie drugiego dnia imprezy. Zobacz zdjęcia

Dni Noszaka 2022 trwają od 8 do 10 lipca 2022 na terenie Browaru Cieszyn i na dziedzińcu zamkowym. To znakomita okazja, by poznać historię miasta od bardziej przystępnej strony.

Tutaj zobaczysz zdjęcia z turnieju rycerskiego! Pełen program sprawdzisz pod tym linkiem.

Zobacz galerię z drugiego dnia imprezy: