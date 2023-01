Kino na Granicy 2023 ma już swój plakat. Tegoroczna edycja filmowej imprezy startuje w kwietniu

Kino na Granicy rozsławia Cieszyn, znajdując się w ścisłej czołówce śląskich wydarzeń o charakterze kulturalnym. Przez niecały tydzień stanowi okazję do zapoznania się ze zróżnicowanym katalogiem filmów, pokazujących rozmaite aspekty sztuki kinematografii. Tegoroczną edycję zaplanowano na termin od 29 kwietnia do 3 maja 2023. Będzie to odsłona wyjątkowa, jako że festiwal obchodzi w tym roku swoje 25 urodziny.

Na szczegółowy program wydarzenia przyjdzie jeszcze poczekać, w międzyczasie podziwiać można jednak już plakat Kina na Granicy 2023. Symbolikę grafiki tłumaczy jej autorka, Iwona Cichy:

Kino na Granicy już od ćwierćwiecza czaruje kolejne pokolenia widzów magią srebrnego ekranu, prezentując dzieła czeskiej, polskiej i słowackiej kinematografii. 25 lat! Kiedy minął ten czas? Zdaje się, że podczas festiwalu zmienia się nasze postrzeganie doby. Czas płynie zupełnie inaczej, stąd też łatwo oddać się bez reszty licznym spotkaniom w gronie przyjaciół oraz ożywionym dyskusjom na filmowe (i nie tylko!) tematy. Ileż razy trwały one aż do samego świtu! Zanim się spostrzegliśmy, dotarliśmy do jubileuszowej 25. edycji Kina na Granicy, będzie magicznie i barwnie! I właśnie to wszystko znalazło odzwierciedlenie w tegorocznym plakacie.

Iwona Cichy

Bieżące informacje nt. festiwalu sprawdzać można na oficjalnej stronie imprezy.