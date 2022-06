Dni Noszaka 2022. Pełen program imprezy już jest! Zobacz, jak będzie wyglądać świętowanie w trzech miastach

Najwyższy czas, aby książę cieszyński ponownie odwiedził swoje miasto! Przepełnione rozmaitymi atrakcjami o tematyce historycznej święto Dni Noszaka to jeden z ważniejszych punktów w tegorocznym kalendarzu wydarzeń na Śląsku Cieszyńskim i poza nim. Trzy dni przenoszącej w przeszłość biesiady dzielą teren obchodów na trzy miasta - Bielsko-Białą, Cieszyn i Czeski Cieszyn. Wydarzenie sygnowane popularnym cieszyńskim piwem odbywać się będzie od 8 do 10 lipca 2022. Organizatorzy udostępnili ostatnio pełen program imprezy. Co ciekawego można w nim znaleźć?

Poza licznymi koncertami (w tym koncertem popularnej kapeli Żywiołak) i stoiskami, w rozpisce znalazło się sporo miejsca na aktywności rodem z najświetniejszych średniowiecznych lat Cieszyna. Wiele z przedstawionych punktów programu stylizowanych jest na staropolskie zwyczaje. Oprócz spotkania mieszczan i hulanek, organizatorzy proponują m.in. turniej rycerski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej Chorągiew Księstwa Cieszyńskiego. Chętni uczestniczyć mogą także w II Biegu Drużynowym o Puchar Noszaka.