Turniej rycerski na Dniach Noszaka 2022 w Cieszynie. Zobacz zdjęcia z rywalizacji na dziedzińcu zamkowym

Turniej rycerski na Dniach Noszaka 2022 w Cieszynie. Zobacz zdjęcia z rycerskiej rywalizacji na dziedzińcu zamkowym

To była chyba najbardziej oblegana atrakcja na tegorocznych Dniach Noszaka w Cieszynie. Spory tłum ludzi otoczył umieszczoną na dziedzińcu zamkowym drewnianą arenę, aby podziwiać finał pierwszego od 640 lat cieszyński turnieju rycerskiego. Nie był to bynajmniej pojedynek na piankowe miecze - rycerze wychodzili w pełnej zbroi, z prawdziwymi mieczami, co tylko dodawało pojedynkom wiarygodności. Członkowie Chorągwi Księstwa Cieszyńskiego spisali się na medal w kwestii aranżacji walk - całość oglądało się z zapartym tchem!

Z tronu starcia uważnie śledził książę, odgrywany przez znanego cieszyńskiego zawodnika UFC, Jana Blachowicza. Oprócz niego, zauważyć można było inne postacie z barwnej świty. Jedną z nich był żywiołowy komentator, którego mocno stylizowana konferansjerka świetnie wpasowywała się w przyjętą konwencję.