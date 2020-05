Co dalej z tym zabytkiem kolei? Przyszłość drewnianego dworca w Wiśle Obłaźcu pod znakiem zapytania

Obiekt dworcowy na przystanku kolejowym Wisła Obłaziec był jednym z dwóch drewnianych obiektów na linii kolejowej do Wisły Głębce. Jak przypominają miłośnicy kolei na Śląsku Cieszyńskim skupieni wokół portalu kolejcieszyn.pl, w latach 1928-1933 podczas budowy linii kolejowej do Głębiec drewniane budynki znalazły się tylko w Obłaźcu i Dziechcince. Ten w Dziechcince spłonął w 2000 r. Ostał się tylko ten w Obłaźcu.

Pasjonaci kolei przypominają, że choć był przebudowywany przez wiele lat to jego unikalny styl został zachowany. Ale teraz jego przyszłość stanęła pod znakiem zapytania.

- Linia kolejowa do Głębiec ma zostać zrewitalizowana do 2021 r., a w trakcie prac budowlanych ma powstać nowy przystanek kolejowy Wisła Jawornik przy ul. Ustrońskiej w pobliżu stacji paliw i centrum handlowego. Jednocześnie otwarty 10 lipca 1929 r. przystanek osobo-wy Wisła Obłaziec ma zostać zlikwidowany - wskazuje Maciej Dembiniok z Portalu Koleje Śląska Cieszyńskiego w piśmie do burmistrza Wisły Tomasza Bujoka.