Wywiad z Robertem Gondkiem. Podróżnik odpowiedział na parę pytań przy okazji swojego spotkania "Safari moich marzeń" w Cieszynie

Nasze Miasto: Jako wytrawnemu podróżnikowi, jak ci się podoba Cieszyn?

Robert Gondek: Powiem szczerze, że dzisiaj nie miałem czasu, żeby pozwiedzać. Byłem kilka razy w Cieszynie, ale już ładnych parę lat temu. I bardzo mi się podobało. Byłem i po polskiej stronie, i po czeskiej. Ja w ogóle lubię góry i wszystko to, co jest dookoła gór, więc te rejony Polski są dla mnie piękne.

NM: Do gór jeszcze wrócimy. Jakie jest twoje pierwsze wspomnienie o Afryce? Nie musi być związane z którąś z twoich podróży, to może być takie życiowe wspomnienie, np. z dzieciństwa. Coś, dzięki czemu poczułeś, że to jest to.

RG: Jeśli chodzi o wspomnienia z Afryką, wspomnienie pierwszej podróży afrykańskiej. Jak skończyłem studia wybrałem się do Republiki Południowej Afryki. W zasadzie to był początek mojego podróżowania, który był takim przypadkowym początkiem. Podróżować lubiłem zawsze, ale na stypendium w Republice Południowej Afryki przebywał mój bliski przyjaciel i poleciałem na zakończenie studiów go odwiedzić. Spodobało mi się tam i przypadek polega na tym, że on właśnie był w Republice Południowej Afryki, a być może gdyby był gdzieś w Azji, czy Ameryce Południowej, czy w Europie, wcale by Afryki nie było w moim życiu.