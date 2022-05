Robert Gondek w Cieszynie. Zobacz zdjęcia ze spotkania "Safari moich marzeń" w Bibliotece Miejskiej

Robert Gondek to podróżnik, który zapytany o Afrykę mógłby sypać anegdotami jak z rękawa. Wystarczy spojrzeć na doświadczenie tego doświadczonego podróżnika jako mówcy, żeby sobie to uświadomić - ludzie uwielbiają go słuchać. Z pewnością uważnie słuchali go także Cieszynianie, którzy 10 maja 2022 przyszli odwiedzić Bibliotekę Miejską w Cieszynie. Spotkanie "Safari moich marzeń", półtoragodzinna prelekcja Roberta, obfitowała w bardzo plastyczne i pobudzające wyobraźnie opowieści.