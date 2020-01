Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy i rozpoczęcie ferii zimowych w Wiśle: w tym roku czeka nas koncert młodych gwiazd, wystąpi Viki Gabor

Oprócz tradycyjnej zbiórki, którą przeprowadzi sztab WOŚP, na wiślańskim rynku mieszkańcy miasta i turyści będą mogli posłuchać świetnych koncertów. Wystąpią m.in. Misiasty, Dagmara Pyzik, SeBa Promyk, Radek Stojda czy gwiazdy wieczoru - Adamo Rudnik i Viki Gabor. Nie zabraknie też zespołów regionalnych, Wisła i Mała Wisła.

- Będą też pokazy tańca, lekcje salsy a także rozwiniemy długi na 28 metrów szalik zrobiony specjalnie na 28. edycję WOŚP. Na ulicach Wisły będzie kwestowało ponad 50 wolontariuszy, a na rynku stanie specjalna skarbona. Gwiazdą wieczoru w tym roku będzie Viki Gabor, zwyciężczyni Eurowizji Junior - mówi Katarzyna Czyż Kaźmierczak, dyrektor Wiślańskiego Centrum Kultury.

W ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na rynku w Wiśle pojawi się także wiele dodatkowych atrakcji. Będzie można zobaczyć m.in. długi na 28 metrów szal, przygotowany specjalnie na tę okazję przez mieszkanki Wisły z klubu szydełkowego. Swoją rajdówką na Plac Hoffa wjedzie także Robert Augustyn, kierowca rajdowy a przede wszystkim ksiądz ewangelicki, wikariusz w parafii ewangelickiej w Katowicach- Szopienicach, który pochodzi z Wisły Malinki. Na rynku stanie też specjalna skarbona WOŚP, a każdemu kto wrzuci do niej pieniądze, będzie serwowana regionalna zupa - specjalna kapuśnica wiślanska. Wśród wielu atrakcji, które czekają nas w niedzielę 12 stycznia na wiślańskim rynku, będą także m.in. warsztaty robienia lampionów, które będziemy mogli podziwiać aż do 20:08, kiedy to odbędzie się symboliczne Światełko do Nieba - w Wiśle będzie to pokaz fire show.

Także w niedzielę na skoczni narciarskiej w centrum Wisły odbędą się z kolei zawody młodych skoczków o nazwie "Skok po serce".