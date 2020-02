W Beskidach pada śnieg, to dobra wiadomość dla narciarzy. Obecnie warunki ciągle są złe, a część wyciągów jest zamknięta

W poniedziałek i wtorkowe przedpołudnie w Beskidach padał ulewny deszcz. To sprawiło, że warunki w ośrodkach narciarskich były fatalne.

- Z powodu złych warunków atmosferycznych kolej linowa jest nieczynna - informował jeszcze we wtorek rano wyciąg Poniwiec Mała Czantoria w Ustroniu. Ok. 11.00 we wtorek zaczał jednak padać śnieg i na stronie ośrodka można przeczytać: "Zaczyna sypać śnieg. Prognozy wyglądają bardzo obiecująco - niskie temperatury nocą i opady śniegu. Liczymy na to, że się sprawdzą i już niedługo znów będziemy mogli Was zaprosić na nasze trasy".

Podobnie sytuacja wygląda w Wiśle. We wtorek rano sytuacja na stokach nie wyglądała dobrze, czynne były tylko niektóre trasy. Padający od wtorku śnieg daje jednak nadzieję na poprawę sytuacji. Obecnie sytuacja na stokach w Wiśle wygląda tak: