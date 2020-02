Szczęśliwy finał poszukiwań, 67-latek z Ochab znaleziony przez policjantów po dużej akcji poszukiwawczej

- Świetna współpraca wszystkich służb niewątpliwie przyczyniła się do odnalezienia zaginionego 67-latka z Ochab, którego życie i zdrowie było zagrożone. W działaniach koordynowanych przez policję zaangażowani byli żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej i przewodnicy psów do poszukiwań ludzi - tłumaczą cieszyńscy policjanci.

Po zgłoszeniu zaginięcia mężczyzny, w cieszyńskiej komendzie policji ogłoszono alarm i zorganizowano akcję poszukiwawczą. Wsparcia miejscowym policjantom z komisariatu policji w Skoczowie udzielili mundurowi SPAP Katowice i przewodnik psa służbowego z KMP Bielsko Biała. W akcji brali również udział żołnierze 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej pod dowództwem kpt. Pawła Wacha oraz funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczej Straży Pożarnej. Łącznie w poszukiwania zaangażowanych było ponad 100 funkcjonariuszy.

Wytypowano rejon gdzie może znajdować się zaginiony, mundurowi przeszukali bardzo duży obszar trudno dostępnego terenu. Wykorzystano do tego również specjalistyczny sprzęt między innymi drony. Poszukiwania trwały do późnych godzin wieczornych. Około godz. 00:05 policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pszczynie otrzymali informację, że drogą nr 933 w kierunku miejscowości Miedźna idzie mężczyzna. Policjanci niezwłocznie udali się na miejsce gdzie zastali idącego drogą mężczyznę. Okazał się nim być zaginiony 67-latek z Ochab. Mężczyzna był zdezorientowany i zmarznięty, ale cały i zdrowy. Policjanci udzielili mu niezbędnej pomocy przedmedycznej. Na miejsce wezwano zespół ratownictwa medycznego. Odnaleziony mężczyzna przewieziony został do szpitala.