Przegląd tygodnia z 16.01.2022 w Cieszynie. Najważniejsze wydarzenia od 9.01 do 15.01.2022. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego

Przegląd tygodnia: Cieszyn, 16.01.2022. 9.01 - 15.01.2022: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Koronawirus w Śląskiem wciąż jest groźny, a nasze województwie znów znalazło się na czołowy miejscach listy z największą ilością zakażeń w Polsce. Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę, 15 stycznia, o kolejnych 16 tys. 896 przypadkach zakażenia koronawirusem w kraju. W naszym regionie odnotowanych zostało natomiast 2055 przypadków. Najwięcej w Katowicach, Bielsko- Białej i Sosnowcu, Bytomiu, Rybniku.

To mogło zakończyć się tragedią! Sceny rodem z sensacyjnego filmu – dosłownie – rozegrały się na ulicach Jastrzębia-Zdroju przedwczorajszej nocy, we wtorek, 11 stycznia. Zaczęło się na ulicy Połomskiej, gdzie patrol drogówki próbował zatrzymać do kontroli wyraźnie zdezelowanego audi. Co było dalej?