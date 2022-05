Nowy Cieszyn zapowiada kolejny koncert. W Browarze Zamkowym zagra Matthew Whitaker, utalentowany pianista z New Jersey Paweł Ćwikliński

7144605, źródło: Pixabay

Nowy Cieszyn poszerza listę artystów o kolejne nazwisko. Pianista Matthew Whitaker, jazzowe objawienie, przyleci z New Jersey i zawita do Cieszyna 8 czerwca 2022, by oczarować zgromadzonych prawdziwą wirtuozerią.