Camilla George w Cieszynie. Dziedziniec Browaru Zamkowego wypełnił się ciepłymi jazzowymi dźwiękami. Zobacz zdjęcia z koncertu

Camilla George to prawdziwy jazzowy talent. Nigeryjska saksofonistka ma spójną wizję artystyczną i z wdziękiem potrafi sprzedać ją na żywo, o czym przekonali się goście jej niedzielnego koncertu na Browarze Zamkowym w Cieszynie. 15 maja 2022 na niewielkiej scenie popis swoich umiejętności dała nie tylko Camilla, ale również trzech członków jej zespołu: Tiernan Godel (gitara basowa), Rod Youngs (perkusja) i Sarah Tandy (klawisze).

Muzycznie Camilla George wpada w tradycję spiritual jazzu. W jej kompozycjach odnaleźć można inspiracje Pharoah Sandersem i Don Cherry'm, a w tematyce utworów odwołania do kosmosu, jedności i afrykańskiego lądu. Camilla, do tej pory posiadająca na koncie tylko debiutancki album, zapowiadała ze sceny premierę nowej płyty i zafundowała odwiedzającym mały przedsmak tego, co nadejdzie. Trzeba przyznać, że jest na co czekać.