Muzeum Drukarstwa w Cieszynie otwiera się po generalnym remoncie. Będzie można bezpłatnie zwiedzać muzeum wraz z przewodnikiem

Już w 2010 roku pojawiały się głosy o tym, że muzeum wymaga remontu. Ten temat jednak nie został podjęty za szybko. Na remont trzeba było poczekać. Wreszcie udało się go rozpocząć w kwietniu 2019 roku, po tym, jak miasto zdobyło na ten cel 1,15 mln zł unijnego dofinansowania.

Muzeum Drukarstwa w Cieszynie to perełka Śląska Cieszyńskiego znana w całym kraju. Ze swoimi unikatowymi zbiorami i wciąż sprawnymi maszynami znajduje się na Szlaku Zabytków Techniki.

Muzeum będzie znów otwarte dla zwiedzających

W ramach trwającej ponad rok inwestycji zwiększyła się powierzchnia użytkowa Muzeum Drukarstwa przeznaczona na działalność kulturalną. Pomieszczenia na parterze zostały efektownie wyremontowane i dostosowane do potrzeb muzeum, a mieszkania komunalne znajdujące się na pierwszym piętrze zaadaptowane.

Dziś już wiadomo, że obiekt będzie prowadzony przez Zamek Cieszyn we współpracy ze Stowarzyszeniem Muzeum Drukarstwa w Cieszynie. Od 1 grudnia, natomiast rusza „Grudniowy rozruch maszyn” - przez cały ostatni miesiąc 2021 roku Muzeum Drukarstwa będzie można zwiedzać bezpłatnie.

Główne prace zostały zakończone w połowie 2020 roku. Jednak aż do teraz pojawiały się problemy z ponownym otwarciem Muzeum Drukarstwa. Najpierw prowadzone były odbiory, a następnie długo nie można było dokonać wyboru podmiotu, który by miał prowadzić placówkę.

W związku z ograniczeniami, jednorazowo Muzeum Drukarstwa może zwiedzać grupa do 15 osób. Zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia, w pomieszczeniach zamkniętych obowiązują maseczki.

– Zapraszam do wizyt w Muzeum Drukarstwa. Obiekt jest po modernizacji, która polegała między innymi na adaptacji nowych przestrzeni, remoncie oraz rozbudowie. W wyniku realizacji projektu zwiększyła się powierzchnia użytkowa Muzeum Drukarstwa, przeznaczona na działalność kulturalną. Obiekt jest już dostępny dla osób z niepełnosprawnością. Wykonany został szyb windy, w którym zamontowana została kabina o rozmiarach przystosowanych do osób niepełnosprawnych. Toalety również dostosowano do ich potrzeb – mówi Gabriela Staszkiewicz, burmistrz Cieszyna.