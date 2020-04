Majówka w Wiśle 2020 z mobilną kapelą i działającymi kolejkami linowymi

Epidemia koronawirusa i rządowe obostrzenia nie pozwoliły w tym roku na organizację takiej majówki w Wiśle, do jakiej przyzwyczajeni są turyści, którzy co roku tłumnie odwiedzają w pierwsze majowe dni tą słynną beskidzką miejscowość. Ale jeśli ktoś zdecyduje się na przyjazd do Wisły na pewno nie będzie się nudził.

- Większość punktów gastronomicznych w naszym mieście jest otwartych. Restauracje serwują jedzenie na dowóz i na wynos. Oczywiście działają też kawiarnie i lodziarnie. Co ważne, sprzedaż na wynos proponują także dwa schroniska górskie, na Przysłopie pod Baranią Górą i na Soszowie – mówi Tadeusz Papierzyński z Referatu Promocji wiślańskiego urzędu miasta.

W weekend majowy w Wiśle otwarte zostaną także koleje linowe. Turyści krzesełkiem wjechać będą mogli na Skolnity, Soszów i Stożek a także na skocznię narciarską im. Adama Małysza w Malince. Wisła jest gotowa na przyjęcie turystów – chociaż obecnie dla odwiedzających zamknięta jest informacja turystyczna, na Placu Hoffa, właśnie przy budynku informacji, turyści mogą korzystać z interaktywnej witryny, która w nowoczesny sposób przekazuje informacje m.in. o szlakach górskich i spacerowych oraz o atrakcjach turystycznych.