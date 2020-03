Kuchenne Rewolucje Ustroń. Magda Gessler i Pizza Bella. My już odwiedziliśmy lokal Dzik i Dąb i wiemy, jak się zmienił

Pizza Bella to ustroński lokal, który od dłuższego czasu borykał się z problemami. Dlatego w tym miejscu pojawiła się Magda Gessler i jej Kuchenne Rewolucje. Premiera odcinka w czwartek, 12 marca na antenie TVN. My już odwiedziliśmy lokal, który zmienił się nie do poznania! Teraz nazywa się Dzik i Dąb i można w nim spróbować dziczyzny.

Kiedyś w niepozornym budynku przy ul. 3 Maja w Ustroniu funkcjonowała pizzeria Pizza Bella. Wcześniej w tym samym miejscu funkcjonowała Pizzeria Verona, a jeszcze przedtem swojski bar Kubuś. Pizza Bella od dłuższego czasu nie radziła sobie na rynku, dlatego właściciel zgłosił się do programu Kuchenne Rewolucje Magdy Gessler. - O portfele mieszkańców i turystów w Ustroniu walczą liczne lokale. Jeden z nich prowadzi Iwo, który wcześniej nie miał nic wspólnego z gastronomią. Gdy pojawiła się okazja odkupienia „Pizza Bella”, mężczyzna postanowił zostać restauratorem - zapowiadają autorzy programu. Odwiedziliśmy dawny lokal Pizza Bella Co ciekawe, dzisiaj odwiedzając ten lokal, nie zobaczymy już właściwie żadnej pozostałości po lokalu Pizza Bella. Znajduje się tutaj bowiem restauracja Dzik i Dąb - to właśnie efekt Kuchennych Rewolucji. Żeby nie zdradzać zbyt dużo, wystarczy powiedzieć, że Magda Gessler szybko uznała, że nie znajdzie nici porozumienia z właścicielem pizzerii i poprosiła o przejęcie lokalu... jego siostrę, która także nie miała zbyt dużo wspólnego z gastronomią. To dla mnie zupełnie nowe wyzwanie, bardzo niespodziewane, decyzję z mężem musieliśmy podjąć właściwie z dnia na dzień, po rozmowie z Magdą Gessler - mówi Patrycja Baranowska, właścicielka nowej oberży Dzik i Dąb To właśnie ona postanowiła przejąć po bracie upadający biznes i postawić go na nogi. Problemy pizzerii były ogromne. - Zmaganiom świeżo upieczonego restauratora przyglądają się siostra Iwo Patrycja i jej mąż Kamil. Od początku byli sceptyczni wobec jego szalonego pomysłu. Długi sięgnęły już 150 tysięcy złotych i do drzwi zaczynają pukać windykatorzy. Cała trójka widzi ratunek już tylko w Magdzie Gessler. Czy znana restauratorka poradzi sobie z tak karkołomnym zadaniem? - zachęcają autorzy programu. Co można zjeść w oberży Dzik i Dąb? W nowej restauracji nie zjemy już pizzy, choć ostatnio w ofercie pojawiły się podpłomyki. Zjemy za to dziczyznę,

kotlet schabowy,

kilka ciekawych dań kuchni polskiej. Specjalnością lokalu jest schab z dzika (41 zł) i kotlet schabowy (27 zł). Ciekawie wygląda też przystawka: kajzerka swojska (9 zł). Menu jest dość krótkie, skupia się na znanych daniach w nowych odsłonach. Emisja programu w czwartek 12 marca o godz. 21.30 w stacji TVN.