23. Piknik Filmowy AKF „Klaps" w Chybiu. Trwające dwa dni pokazy filmów to propozycja dla każdego kinomana - już w ten weekend!

Nie tylko Kino na Granicy

Wczoraj publikowaliśmy wiadomość o ogłoszonej dacie przyszłorocznej edycji cieszyńskiego Kina na Granicy. Na 25. odsłonę popularnego festiwalu przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać, ale to nie koniec spotkań z filmem na terenie tego powiatu. Niedaleko Cieszyna, w Chybiu, odbędzie się 23. Piknik Filmowy z Amatorskim Klubem Filmowym „Klaps". W ten weekend, od 15 do 16 lipca 2022, w Gminnym Ośrodku Kultury mieszać się będzie wiele technik i metod ekspresji na obszarze filmu i fotografii. W planach bowiem nie tylko seanse, ale także wystawa zdjęć pt. „Życie jest zbyt krótkie, żeby odkładać wszystko na później”.

AKF „Klaps" to działające od 1969 roku stowarzyszenie skupiające lokalnych pasjonatów kina i jedyny taki klub filmowy w Chybiu. Na początku funkcjonował on przede wszystkim jako przestrzeń do dyskusji, później wyewoluował w swoją obecną formę.