Wakacyjne Kadry 2022. Darmowe filmy w Cieszynie w każdy piątek - takie rzeczy w Kinie Piast! Zobacz program

Wakacyjne Kadry 2022. Darmowe filmy w Cieszynie w każdy piątek - takie rzeczy w Kinie Piast! Oprócz seansów kilka wydarzeń towarzyszących

Od lipca do sierpnia 2022 w Kinie Piast w Cieszynie trwać będzie niezwykła promocja. W każdy piątek goście będą mogli uczestniczyć nie w jednym, a w dwóch darmowych seansach filmowych! To wszystko w ramach siedemnastej edycji festiwalu Wakacyjne Kadry, który skierowany jest do wszystkich grup wiekowych - stąd każdy piątkowy zestaw zawierać będzie jeden tytuł przeznaczony dla dzieci i jeden tytuł przeznaczony dla starszych odbiorców. Wejściówki odbierać będzie można na pół godziny przed seansem.

Poza tym, festiwalowi towarzyszyć będą koncert muzyki filmowej i musicalowej w wykonaniu Joanny Aleksandrowicz (2 lipca 2022 o godzinie 20:30 na Wzgórzu Zamkowym) i dwa warsztaty dla dzieci w Cieszyńskim Ośrodku Kultury. „Animaphone" (15 lipca) i „Horror na Fejsa" (23 sierpnia) wprowadzą młodych miłośników kina w świat amatorskiej produkcji filmów. Zapisy trwają pod numerem telefonu 33 8510711.