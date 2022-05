Zagroda danieli w Cieszynie. Poszukujesz miejsca do odpoczynku w słoneczny weekend? To miejsce spisze się idealnie! Zobacz zdjęcia

To miejsce, które łatwo przeoczyć. Schowany za Podgórzem bar Kaskada nie należy do najpopularniejszych w Cieszynie, a samo osiedle, na którym się znajduje, jest położone daleko od centrum. Kto jednak zdecyduje się tam udać, może liczyć na fantastyczną niespodziankę. Z tarasu i ogródka baru Kaskada rozciąga się widok na gęsto zadrzewione pobliskie góry, a także na zagrodę danieli, stanowiącą główną atrakcję okolicy. Ten wybieg jest jednak zagrodą danieli tylko z nazwy, bo oprócz tych uroczych jeleniowatych do odwiedzających chętnie podchodzą również kozy i kury. Co więcej, niektóre z nich są nadzwyczaj fotogeniczne!