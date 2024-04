Szlak magnolii w Cieszynie! Już kwitną i wyglądają pięknie - zobacz ZDJĘCIA. Warto sie tu przespacerować...

- Mój wuj, który wychował się w Cieszynie, musiał wyemigrować po wojnie, lecz zawsze kochał swoje miasto, a przede wszystkim znajdujące się w nim magnolie. Rok w rok do końca swojego życia przyjeżdżał w okresie kwitnięcia magnolii do Cieszyna, by przejść się po wszystkich pięknych ogrodach, willach i zobaczyć magnolie. Stąd sam pomysł - tłumaczył co roku turystom Mariusz Makowski.