Yass! Festival 2022 w Cieszynie. Wśród ostatnich zapowiedzi Morcheeba, światowej sławy zespół. W lineupie m.in. Voo Voo i Pezet

Najnowsza odsłona wrześniowego eventu Yass! Festival zapowiada się na najbardziej rozbudowaną do tej pory. Trwający od 9 do 10 września 2022 festiwal muzyczny odbędzie się na terenie Browaru Zamkowego w Cieszynie i uraczy gości solidną rozpiętością gatunkową. Wcześniejsze ogłoszenia tegorocznej edycji przyniosły duże nazwy rodzimej sceny, by wymienić kilka: Pezeta, Organka, Ralpha Kaminskiego. Do gwiazdorskiego grona dołączyły ostatnio dwa zespoły.

Voo Voo, formacja Wojciecha Wąglewskiego, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych i płodnych grup w historii polskiego rocka. Założony w 1985 roku zespół może pochwalić się niezwykle obszerną dyskografią, nieustannie poszerzaną przez kolejne wydawnictwa. Ostatnie z nich, "Anawa 2020", jest hołdem i reintepretacją niezwykle ważnej płyty Marka Grechuty z 1970 roku, nagranej z zespołem Anawa.