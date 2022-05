Wzgórze zamkowe w Cieszynie. Skorzystaj z pogody i sprawdź dlaczego to idealne miejsce na majowy odpoczynek!

Wzgórze zamkowe w Cieszynie to chyba największa turystyczna chluba tego miasta - jako najstarsza część miasta jest w końcu łącznikiem pomiędzy jego najwcześniejszą, a najnowszą historią. Nie dość, że znajdują się na nim ważne historyczne konstrukcje, to w dodatku oferuje niezrównany widok na polską i czeską stronę Cieszyna. Z racji na to, że pogoda dopisuje coraz bardziej, zachęcamy do przekonania się na własne oczy, jak zachwycająca jest to strefa. W lepszym zorientowaniu się po terenie pomogą natomiast nasze miniprzewodniki.