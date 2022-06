W głąb rezerwatu Lasek Miejski nad Olzą. Przyroda na wyciągnięcie ręki w Cieszynie. Zobacz zdjęcia pięknej i gęstej zieleni Paweł Ćwikliński

To najzieleńsze miejsce w Cieszynie! Rezerwat Lasek Miejski nad Olzą, obecny na mapach miasta już od ponad 60 lat, zachwyca gęstą roślinnością. Potrafi oczarować podwójnie mocno, gdy akurat świeci słońce, a ostatnia poprawa pogody zwiastuje jeszcze cieplejsze dni - to dobry kierunek na letni spacer. W rezerwacie znajduje się całkiem sporo miejsc do siedzenia, najmłodsi z pewnością ucieszą się zaś, że po przejściu całej ścieżki czeka na nich dobrze wyposażony plac zabaw. Należy jednak pamiętać, że na terenie lasu obowiązuje ochrona ścisła, więc odwiedzający muszą mieć na uwadze dobro i bezpieczeństwo całego ekosystemu. Sprawdź galerię - o takie miejsca trzeba dbać!