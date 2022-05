Uniwersytet Śląski w Cieszynie z zapowiedzią koncertu akademickiego. To część obchodów 50-lecia cieszyńskiej uczelni

Uniwersytet Śląski działa już od 54 lat, a jego wydział w Cieszynie - od 50. Nadarza się więc okazja do podwójnego świętowania, co władze uczelni zamierzają wykorzystać organizując 26. już koncert akademicki. Muzyczna uczta w uczelnianym wydaniu będzie miała miejsce 31 maja 2022 o godzinie 18:00, w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszyna, a towarzyszyć jej będzie uroczystość rozdania nagród uniwersyteckich. To wyróżnienia Senatu Uniwersytetu Śląskiego, rozdawane za szczególne zasługi w kilku znaczących kategoriach.

Wystąpią: Cieszyńska Orkiestra Dęta Uniwersytetu Śląskiego, Chór Instytutu Sztuk Muzycznych i Chór Uniwersytetu Śląskiego "Harmonia". Całość poprowadzą Małgorzata Mendel i Magda Miśka-Jackowska.

Co ciekawe, jako jedną z części koncertu planuje się inaugurację odnowionych uczelnianych organów. Ta odbędzie się wcześniej, o godzinie 12:30, w sali kameralnej Uniwersytetu Śląskiego.