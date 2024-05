Trasy na rower do 35 km od Cieszyna. Podpowiadamy pomysły na wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Rozważasz trasę rowerową w okolicy Cieszyna? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy dystansu, dlatego każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 35 km od Cieszyna. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Cieszyna proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Cieszyna

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 35 km od Cieszyna, które polecają inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 11 maja w Cieszynie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 31%. W niedzielę 12 maja w Cieszynie ma być 19°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 31%. 🚲 Trasa rowerowa: Sobotnia trasa do Paprocan Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 54 min.

Przewyższenia: 54 m

Suma podjazdów: 1 229 m

Suma zjazdów: 1 232 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Lasami nad jezioro.

Jezioro Paprocańskie jest niezwykle malowniczo usytuowanym akwenem. Jego położenie, w otoczeniu bujnego lasu wraz ze znajdującymi się tu licznymi ścieżkami gruntowymi, sprzyja organizacji wycieczek pieszych i rowerowych.

Od strony miasta ulokowany został atrakcyjny ośrodek wypoczynkowy. Na jego terenie znajduje się piaszczysta plaża ze strzeżonym w sezonie kąpieliskiem. Przy samej plaży można wypożyczyć sprzęt pływający (kajaki, rowerki wodne). Rodziców ze swoimi pociechami zapraszamy na kolorowy plac zabaw dla dzieci. Starszą młodzież zapewne zainteresują boiska do siatkówki oraz koszykówki. Na miejscu rozlokowane są obiekty gastronomiczne, w których można kupić napoje, jak również zjeść smaczne posiłki. Dużą popularnością cieszą się sportowo-rekreacyjne imprezy plenerowe, festyny oraz koncerty.

Nad południowym brzegiem możemy dostrzec zabytkowy XIX-wieczny książęcy zameczek myśliwski Promnice o ciekawej architekturze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Czechowice Dz.- Bestwina - Kaniów Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,01 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 70 m

Suma podjazdów: 1 273 m

Suma zjazdów: 1 277 m Ireneusz poleca trasę rowerzystom z Cieszyna Przez Zabrzeg i Ligotę do Czechowic-Dziedzic.

Dawny kamień drogowy podający odległość do Wiednia znajduje się przy jednym ze skrzyżowań w Zabrzegu, to odległość 322 km, może dojadę ? Po drodze również warta zobaczenia Kaplica Narodzenia NMP w Zabrzegu. .Zabrzeg początkowo należał do parafii w Goczałkowicach.

Ligota i inne wsie Państwa Bielskiego przeszły wiele ciężkich chwil i momentów w swoich dziejach. Wojna trzydziestoletnia (1618 - 1648) zniszczyła całe tereny Księstwa.Jest sołectwem miejsko-wiejskiej Gminy Czechowice-Dziedzice.

Ziemie dzisiejszych Czechowic były terenami przygranicznymi, bowiem płynąca tu rzeka Biała stanowiła granicę państwową między ziemiami Korony św. Wacława, a Królestwem Polskim (1456-1772), a po pierwszym rozbiorze Polski stała się wewnętrzną granicą monarchii Habsburgów, oddzielającą Galicję od Śląska Austriackiego. Podobnie rzeka Wisła, w latach 1742-1918, była prusko - austriacką granicą państwową. Po pierwszej wojnie światowej Czechowice (Żebracz stała się przysiółkami Czechowic) i Dziedzice znalazły się w granicach niepodległej Polski.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: 16.11.2016 Jastrzębie-Zdrój - Pałac w Boryni Stopień trudności: 1.0

Dystans: 24,86 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 502 m

Suma zjazdów: 506 m Hakos poleca trasę rowerzystom z Cieszyna Temperatura: 4 st.C

Godz. startu: 13.10

Godz. mety: 14.55

Czas wycieczki: 1h 45min

Czas jazdy: 1h 4 min

max prędkość: 58 km/h

średnia prędkość: 24,8 km/h

dystans: 25,2 km

Przejażdżka do pięknego Pałacu w Boryni. Sam budynek świeżo wyremontowany w okolicy piękny park. Aktualnie znajduje się tu restauracja i hotel. Pałac wybudowano, prawdopodobnie w 1781 roku, gdy właścicielem dóbr (od roku 1760) był Jan von Schlutterbach. Budynek został wpisany do rejestru zabytków w lutym 1966 r.

W 1985 r., pałac zakupiła KWK Borynia, która w 1987 przeprowadziła kolejny remont. Jego założeniem było dostosowanie budynku pałacu do potrzeb Ośrodka Szkoleniowego SiTG. Następnie budynek został przekazany Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. Obiekt odrestaurowano.

W 2008 r. Jastrzębska Spółka Węglowa wystawiła budynek na sprzedaż. W 2009 r. Pałac w Boryni pozyskał nowego właściciela. W budynku przeprowadzono generalny remont , adaptując obiekt na hotel i restaurację, a także przeprowadzono rewitalizację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego. Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend w Cieszynie

🚲 Trasa rowerowa: 1.11.2016 Jastrzębie-Zdrój - Obszar Umocnień CZ-SK Hlučín-Darkovičky Stopień trudności: 1.0

Dystans: 77,78 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 144 m

Suma podjazdów: 1 144 m

Suma zjazdów: 1 195 m Trasę dla rowerzystów z Cieszyna poleca Hakos Według licznika:

Temperatura: 8 st.C

Godz. startu: 10.00

Godz. mety: 14.00

Czas wycieczki: 4h 00min

Czas jazdy: 3h 04min

max prędkość: 58 km/h

średnia prędkość: 25,4 km/h

Dystans: 77,9 km

Wyprawa do Obszar Umocnień Czechosłowackich Hlučín-Darkovičky. Jest wysoko cenioną w Europie ekspozycję unikatowego systemu fortyfikacji byłej Czechosłowacji. Jest to ekspozycja o charakterze wojskowo – technicznym, gdzie zwiedzający mogą się zapoznać z istotnym okresem historii pierwszej połowy XX wieku. Przez rzekę Odrę...

Zatrzymałem się gdyż moją uwagę zwróciła stara konstrukcja (nie wiem do czego służyła). Przy okazji podjechałem pare metrów do wrót przeciwpowodziowych.

Przez Silherovice...

W Silherovicach jest pałac przy polu golfowym jego Historia ma swój początek pod koniec XVIII. wieku, kiedy rodzina Eichendorffów zleciła postawienie pałacu Šilheřovice w miejsce wcześniejszej renesansowej twierdzy. Pierwotnie chodziło o pałac w stylu romantycznym, który później został przebudowany w stylu pseudobarokowym. Od 1844 do 1945 roku majątek pozostawał w rękach rodziny Rotschildów. Pałac otacza rozległy park w stylu angielskim z rzadkimi okazami drzew z całego świata i jest jednocześnie jednym z największych 18-dołkowych pól golfowych w Czechach. W parku pałacowym znajduje się również zamek myśliwski, który pełni obecnie funkcję restauracji. Warto zajrzeć !

Za Silherovicami znajduje się bażantarnia przy której koniecznie trzeba strzelić fotkę :). Darkovice...

Możemy z zewnątrz i wewnątrz (jak dla mnie niestety muzeum było nieczynne)pooglądać sprzęt bojowy oraz budynki fortyfikacyjne (bunkry). W Darkovicach można zobaczyć 5 czołgów, 1 działa smobieżne i mnóstwo (małych i dużych) bunkrów przeciwpiechotnych, porozstawianych w polu. Przy okazji muszę pochwalić aplikację Traseo. PO aktualizacji działa jak należy!

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Drewniane kościoły:Ćwiklice-Grzawa-Miedźna-Góra-Jawiszowice Stopień trudności: 2.0

Dystans: 53,29 km

Czas trwania wyprawy: 5 godz. i 5 min.

Przewyższenia: 38 m

Suma podjazdów: 305 m

Suma zjazdów: 306 m Trasę rowerową mieszkańcom Cieszyna poleca Ireneusz Ziemia pszczyńska w jej historycznych granicach skrywa wiele ciekawych obiektów. Pszczyński szlak architektury drewnianej, w ramach którego mamy w najbliższej okolicy 13 skansenów, kościołów i in., stanowi znaczną wartość dla badaczy tradycji i historii tych ziem.

Góra w powiecie pszczyńskim to najbardziej ludna wieś w gminie Miedźna, licząca ok. 2,5 tys. osób. Miejscowość położona jest bardzo malowniczo nad meandrującym odcinkiem Wisły. Tutejszy drewniany kościół pw. św. Barbary, wzniesiony w XVI w., a następnie w późniejszych stuleciach przebudowywany, to jeden z kilku tego rodzaju zabytków w okolicy. Obiekt leży na Szlaku Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Pośród kościołów drewnianych tej okolicy wzniesiony na początku XVIw. kościół pw. Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Grzawie możemy zaliczyć do najstarszych i najładniejszych obiektów sakralnej architektury drewnianej na Śląsku.

Tradycyjnie zbudowany na niewielkim wzniesieniu, w otoczeniu starych drzew, okolony niewielkim cmentarzem. Z daleka w oczy rzuca się charakterystyczna wieża umieszczona po zachodniej stronie zbudowanej na planie kwadratu o konstrukcji zrębowej nawy i prezbiterium. Kościółek kryje sobie wiele tajemnic. Wysuwana jest teza, że w miejscu obecnej świątyni istniał kościół w XIII wieku. Bliżęj nie można ustalić co się z nim stało. Podczas renowacji i badań odkryto zabytkową polichromię, która prawdopodobnie pochodzi z wcześniejszego okresu niż podana data budowy.

Kościół pw. św. Klemensa Papieża w Miedźnej, największy na ziemi pszczyńskiej, wzniesiono najprawdopodobniej w wieku XVII, na miejscu poprzedniej budowli, tej, która wzmiankowana była wraz parafią w 1326 r. (i która, podobnie jak inne tutejsze kościoły, w XVI w. znalazła się na dłuższy czas w rękach ewangelików). W wieku XVIII ów nowy obiekt został powiększony poprzez wydłużenie nawy. Orientowana budowla wzniesiona została w konstrukcji zrębowej, wieża zaś jest konstrukcji słupowej. Nawa na planie wydłużonego prostokąta, do której od zachodu przylega wieża, łączy się z prezbiterium zamkniętym ścianą prostą. Siodłowy dach kościoła pokryty jest gontem, podobnie jak wieża. Nad nawą znajduje się wieżyczka na sygnaturkę. Wieża, z szalowaną deskami izbicą, zwieńczona została baniastym hełmem z latarnią. Budowlę otaczają soboty wsparte na słupach. Wokół ścian prezbiterium znajduje się wydatne zadaszenie gontowe. We wnętrzu, które dzięki wydłużeniu nawy w XVIII w. sprawia wrażenie bardzo przestrzennego, znajduje się wyposażenie głównie barokowe. W ołtarzu głównym pochodzącym z XVIII w., ozdobionym bogatą, polichromowaną snycerką, umieszczony jest obraz z wizerunkiem patrona kościoła, św. Klemensa, który przysłaniany jest XIX-wiecznym wizerunkiem Matki Bożej.

Nawiguj

