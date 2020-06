To koniec TS 1909 Piasta Cieszyn. Zarząd obwinia miasto, burmistrz ripostuje

- Do tak drastycznych kroków zmusiła nas ciężka obecnie sytuacja ekonomiczna, znikome wsparcie władz miasta, podniesienie kosztów wynajmu obiektów, brak możliwości organizowania obozów dla grup przyjezdnych w Cieszynie, które stanowiły jedno z głównych źródeł utrzymania drużyny - wyliczają przedstawiciele zarządu TS 1909 Piast Cieszyn.

Informacja o likwidacji stowarzyszenia TS 1909 Piast Cieszyn spadła na kibiców jak grom z jasnego nieba. Końcem maja klub poinformował, że podczas walnego zgromadzenia członków TS 1909 Piast Cieszyn podjęto uchwałę w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia „Towarzystwo Sportowe 1909 Piast Cieszyn”. Decyzją zgromadzenia został powołany likwidator , członkowie stowarzyszenia zdecydowali też, by na mocy porozumienia przekazać sekcję piłki nożnej TS 1909 Piast Cieszyn na rzecz LKS Strażak Dębowiec.

Burmistrz miasta Gabriela Staszkiewicz wydała oświadczenie w tej sprawie. Wskazuje w nim, że informacja o likwidacji TS 1909 Piast Cieszyn dotarła do Ratusza ze strony internetowej klubu.

- Od początku kadencji odbyło się kilka spotkań z władzami stowarzyszenia, podczas których były omawiane i rozwiązywane różne tematy i problemy takie jak dostępność obiektów na treningi i mecze, organizacja obozów sportowych, umieszczanie reklam na obiektach, udzielanie i rozliczanie dotacji oraz możliwości prowadzenia rozgrywek w lidze okręgowej - przyznaje burmistrz Staszkiewicz.

Burmistrz Staszkiewicz przyznaje, że władze stowarzyszenia brały aktywny udział w Cieszyńskiej Radzie Sportu przedstawiając wiele cennych pomysłów w zakresie np. cen wynajęcia obiektów czy programu rozwoju sportu w Cieszynie. To z inicjatywy stowarzyszenia zostało obniżonych pięć stawek za wynajem boisk piłkarskich w stosunku do pierwotnych propozycji na rok 2020.

Zwraca też uwagę, że całość dotacji na konkursy na szkolenia sportowe dla wszystkich stowarzyszeń to w 2020 roku 450 tys. zł . Z tego 97,5 tys. zł zostało przeznaczone na piłkę nożną.