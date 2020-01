Taniec dronów w Cieszynie okazał się klapą. Dyrektor COK przeprasza

Cieszyn dołączył do miast, które zrezygnowały z powitania Nowego Roku fajerwerkami. Zamiast nich mieszkańcy mieli obejrzeć efektowny taniec dronów, jaki zaplanowano 1 stycznia o 17.30 na cieszyńskim Rynku. Taka propozycja skusiła mnóstwo mieszkańców oraz gości, którzy licznie zjawili się na Rynku. Jednak po dwóch godzinach musieli odejść z kwitkiem – rozpoczęcie tańca dronów odwlekano, przekładano na kolejną godzinę, by ostatecznie całkowicie go odwołać.

Mieszkańcy nie kryli rozżalenia i frustracji okazując ją w mediach społecznościowych. Dostało się miastu, firmie odpowiedzialnej za pokaz, mieszkańcy krytykowali chaos w przekazywaniu informacji narzekając, że marzli z dziećmi czekając na wydarzenie, które i tak zostało odwołane. Zwracali też uwagę, że w Czeskim Cieszynie miasto o 17.00 zorganizowało pokaz fajerwerków nie przejmując się narracją o cierpiących z powodu huku zwierząt.

- Pokaz został odwołany ze względów bezpieczeństwa – wyjaśniają przedstawiciele firmy DroneLand.pl na swoim facebookowym profilu. Problemem okazał się brak ciągłej łączności dronów z satelitami.