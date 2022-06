Tajemniczy Cieszyn #1: stary cmentarz żydowski. Ta gęsto obrośnięta roślinnością nekropolia kryje mroczną historię

Schowany przed oczami ciekawskich

Przemierzając ul. Hażlaską, po jakimś czasie dotrzemy do dwóch przejść cmentarnych. Jedno z nich, ozdobione zabytkową bramą, prowadzi do założonego w 1907 roku nowego cmentarza żydowskiego - to względnie dobrze zachowane miejsce spoczynku, w przeciwieństwie do swojego starszego o kilka wieków poprzednika. Do niego prowadzi drugie przejście... jeśli jeszcze można nazwać je w ogóle przejściem. Budynek stojący u progu starego cmentarza żydowskiego od strony ulicy wygląda co najwyżej marnie. Na pierwszy rzut oka można pomylić go z pierwszą lepszą ruiną, taką, jakich wiele na obrzeżach polskich miast. Po dalszych oględzinach jednak, okazuje się, że konstrukcja to ruina dawnego domu przedpogrzebowego, a za nim kryje się dzika nekropolia.

Będąc w tej okolicy, warto odrzucić pierwsze wrażenie i przekroczyć granicę pomiędzy ulicą a cmentarzem. Naszym oczom ukazuje się bowiem widok dość rzadki, a w odpowiednią pogodę wręcz intrygujący. Oto całe rzędy skromnych kamiennych nagrobków, porozrzucane po gęsto zarośniętym wzniesieniu. Wystające z ziemi płyty z inskrypcjami (tzw. macewy) zdradzają, jak długo już tu leżą - najstarsze sięgają nawet XVII wieku. Roślinność jest tak obfita, że krzywizn wszelkich ścieżek trzeba się domyślać.