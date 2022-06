Święto Wolnych Książek w Cieszynie. Galeria Stela i Biblioteka Miejska łączą siły. Co możesz zrobić, żeby pomóc w organizacji?

Podczas, gdy w Wiśle trwa Festiwal Słów, w Cieszynie zapowiada się nowe wydarzenie związane z czytaniem. Od 14 do 18 czerwca 2022 w Galerii Stela trwać będzie akcja książkowa, organizowana we współpracy z Biblioteką Miejską. Dla odwiedzających przygotowane zostanie stoisko z książkami wolnymi do wzięcia - oczywiście, według wskazówek bookcrossingowych. Książki będzie można zabrać ze sobą, czytać na miejscu, doradza się jednak zostawienie także czegoś od siebie.

Bookcrossing to dobra okazja, aby pozbyć się zalegających na półkach książek, których nigdy nie przeczytaliśmy lub których nie zamierzamy już przeczytać. Mogą to być również pozycje, które nigdy nas nie interesowały z racji na np. swój wiek. Może przykują wzrok kogoś innego? Książki, które po 18 czerwca zostaną na regałach, trawią do kolekcji Biblioteki Miejskiej.