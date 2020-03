Starostwo cieszyńskie na własną rękę kupuje sprzęt do wykonywania testów na obecność koronawirusa. Kosztuje 400 tysięcy złotych

Starostwo cieszyńskie kupuje testy i aparaturę do wykrywania koronawirusa ARC

Starostwo Powiatowe w Cieszynie zamówiło aparaturę i zestawy testów, które służą do wykonywania badań na obecność koronawirusa w organizmie człowieka. Na ten krok starosta cieszyński zdecydował się po to, żeby nie wysyłać próbek do zewnętrzych laboratoriów. To skróci czas oczekiwania na wyniki.