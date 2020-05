Specjalny pociąg wymieniał tory kolejowe na linii Chybie - Skoczów

Mimo sytuacji związanej z epidemią koronawirusa trwa remont trasy kolejowej z Katowic do Wisły na odcinku od Chybia do Skoczowa, a także prace przywracające do ruchu odcinek z Goleszowa do Cieszyna. W pracy wykorzystywany był kilkusetmetrowy specjalny pociąg do wymiany torów.

Specjalny pociąg techniczny (PUN) wykonał pracę w ostatnich dniach kwietnia na odcinku Bronów (Chybie) - Skoczów na linii nr 157. Kilkusetmetrowa maszyna do wymiany torów ułożyła 13 km nowych torów. Jak podkreslają przedstawiciele PKP PLK SA dzięki wykorzystaniu maszyny i automatyzacji robót, wykonawca skrócił czas wymiany toru na odcinku Bronów (Chybie) - Skoczów. Taki pociąg to samojezdna maszyna, o długości ponad pół kilometra, to zestaw mechanizmów m.in. suwnic, które zabierają stare szyny i podkłady, a w ich miejsce transportują nowe elementy. Automatycznie układany jest tor. Specjalny pociąg techniczny obsługuje 15-osobowy zespół pracowników. Na linii od Bronowa do Pierśćca do robót wykorzystywana jest także oczyszczarka tłucznia. Ta specjalistyczna maszyna zapewnia odpowiedni stan podtorza, czyści tzw. podsypkę - tłuczeń. Dzięki temu uzyskiwane jest m.in. dobre odprowadzanie wody i wymagana jakość toru, a w efekcie podróże zgodne z rozkładem jazdy. Roboty na liniach kolejowych do Wisły Głębce i Cieszyna rozpoczęły się w połowie marca. Inwestycja jest realizowane zgodnie z planem. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz wykonawcy stosują zasady bezpieczeństwa obowiązujące w czasie epidemii Covid-19. - Na linii z Chybia w stronę Skoczowa, w stacjach Pierściec i Skoczów, usunięto już stare tory i element sieci trakcyjnej. Podobne prace wykonano od Goleszowa w stronę Cieszyna - informuje Katarzyna Głowacka z zespołu prasowego PKP PLK. - Przygotowywane do przebudowy są stare perony na przystankach Goleszów Górny, Bażanowice, Cieszyn Mnisztwo, który zmieni nazwę na Cieszyn Uniwersytet oraz Chybie Mnich i Zaborze - dodaje. Rozpoczęły się także prace przy obiektach inżynieryjnych między Goleszowem a Cieszynem oraz na szlaku Bronów – Skoczów, m.in. przy moście na Wiśle w Skoczowie. Linia od Skoczowa do Wisły Głębce będzie przebudowywana w 2021 roku. - Aby sprawnie prowadzić prace, wykonawca zgromadził materiały. Przygotowany jest m.in. tłuczeń na stacji Pierściec oraz kilkanaście tysięcy podkładów strunobetonowych na stacjach Chybie i Goleszów - wyjasnia Katarzyna Głowacka. Prace na całym odcinku z Chybia do Wisły zakończą się w 2021 roku. Przypomnijmy, że do Wisły nie kursują aktualnie pociągi. Na trasach z Bielska-Białej do Wisły i z Chybia do Ustronia kursuje zastępcza komunikacja autobusowa.