Siemankowe przed-przedszkole w Cieszynie. Cotygodniowe wydarzenie dla rodziców i dzieci udających się do przedszkole. Na czym polega?a

Jeśli mieszkasz w Cieszynie i szukasz zajęć odpowiednich dla twojego dziecka, które jest jeszcze w wieku przed-przedszkolnym, oferta fundacji rodzinnej Siemanko może cię zainteresować. Siemankowe przed-przedszkole to seria spotkań dla dzieci, które we wrześniu po raz pierwszy pójdą do przedszkola. Fundacja organizuje zajęcia trzy dni w tygodniu, a poza tym oferuje przyjęcia urodzinowe w weekendy.

Tygodniowa lista zajęć to:

- Składanie Lego, poniedziałek, godzina 15:00 + wtorek, godzina 18:00

- Przed-przedszkole, środa, godzina 9:00

- Figielki, środa, godzina 17:00

Poza swoim standardowym programem, Siemanko proponuje wydarzenia dodatkowe, takie jak spotkanie z fizjoterapeutką i promotorem zdrowia. Fundacja stawia na różnorodność. Obecnie na terenie budynku na Szerokiej 3 trwa remont ogródka, który za niedługo stanie się odświeżoną strefą zabawy dla dzieci.