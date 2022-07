Maturzyści z powiatu cieszyńskiego najlepsi w województwie śląskim. Jak poradzili sobie na egzaminie dojrzałości?

Maturzyści z powiatu cieszyńskiego najlepsi - najwyższa zdawalność w województwie!

Zdawalność maturzystów z powiatu cieszyńskiego wynosi niemal 6% więcej niż średnia krajowa, bo aż 84%! To najbardziej imponujący wynik ze wszystkich 36 powiatów na terenie województwa śląskiego. Powtórzono tym samym sukces sprzed roku, kiedy to cieszyńskie szkoły również uplasowały się na pierwszym miejscu. W tym roku licealistów podchodzących do wszystkich egzaminów było 1091, zdało 916.

Szczegółowe dane z przedmiotów podstawowych przedstawiają się następująco:

Język polski podstawowy: 99% zdawalności (1093 osoby)

Język angielski podstawowy: 97% zdawalności (1076 osób)

Matematyka: 86% (1093 osoby)

Statystyki z wszystkich przedmiotów sprawdzić można na tej stronie, po kliknięciu w wyniki egzaminu w powiatach województwa śląskiego.