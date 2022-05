Rekrutacja uzupełniająca w cieszyńskich szkołach podstawowych. Rodzice mogą zapisywać swoje pociechy od 10 do 18 maja 2022 Paweł Ćwikliński

klimkin, źródło: Pixabay

W cieszyńskich szkołach podstawowych rusza rekrutacja uzupełniająca do szkół podstawowych. Od 10 do 18 maja 2022 rodzice mogą zgłosić dzieci do trzech szkół za pomocą systemu elektronicznego.