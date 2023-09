Przegląd prasy z tygodnia 24.09.2023. Co działo się w Cieszynie. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

CIESZYN. Do skandalicznej sytuacji doszło na rynku. Mężczyzna w biały dzień postanowił się ochłodzić w zabytkowej fontannie, a i też wyłowić kilka złotych...

Fashion Week to jedno z najbardziej znaczących wydarzeń w świecie mody. Dwa razy w roku, przez kilka miesięcy, w najważniejszych dla mody miastach świata, odbywają się pokazy i towarzyszące im imprezy kulturalne. Obecnie prezentowane są projekty na sezon wiosna/ lato 2024. Zobacz, co pokazano na wybiegach!

Grecja to prawdziwy „diament Bałkanów” – kraj ten co roku odwiedzają miliony turystów. Jedną z najbardziej znanych wysp dawnej Hellady jest Kreta, gdzie natura zaskakuje na każdym kroku, a liczne atrakcje zajmują zwiedzających na długie godziny. Oto 7 niesamowitych atrakcji Krety: różowa plaża, jezioro w jaskini... Czym jeszcze może zaskoczyć grecka wyspa?

Meble ZA DARMO w Bielsku! Przeszukując internet znaleźć można mnóstwo ofert produktów, które odebrać można za darmo. Najczęściej są to meble, ubrania czy sprzęty AGD. Niektóre z nich są w bardzo dobrym stanie, podczas gdy inne wymagają naprawy lub czyszczenia. Warto czasem poprzeglądać darmowe ogłoszenia na OLX, da się tam znaleźć naprawdę super rzeczy!

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Cieszynie. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Dobrze przyrządzony boczek to składnik, który potrafi dodać smaku nawet prostym daniom. Jest też popularnym produktem w wielu kuchniach świata. Przyjrzeliśmy się najpopularniejszym zastosowaniom boczku oraz zebraliśmy przepisy na potrawy korzystające z aromatycznego boczku.

Wybory do Senatu 2023: LISTY WYBORCZE z całego woj. śląskiego. Już 15 października wybierzemy swoich przedstawicieli w Sejmie i Senacie. W woj. śląskim do obsadzenia jest 13 mandatów senatorskich w 13 okręgach wyborczych. Poznajcie listy wyborcze z wszystkich okręgów naszego regionu. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ" i poznajcie wszystkich kandydatów w wyborach do Senatu 2023.