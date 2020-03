Postępowanie dla ogromnej inwestycji na Bukowej zawieszone, burmistrz Wisły prosi inwestora i mieszkańców o rozmowę

Spółka Apartamenty Wisła Mountain Resort złożyła w cieszyńskim starostwie powiatowym wniosek o zawieszenie postępowania dla inwestycji na zboczach góry Bukowa. To efekt spotkania z burmistrzem miasta Wisła, Tomaszem Bujokiem, który poprosił inwestora o taki krok. Jak tłumaczy burmistrz, inwestycja budzi duże emocje i kontrowersje, zawieszenie postępowania i dyskusja nad projektem powinna doprowadzić do kompromisu. Co dalej z kontrowersyjną inwestycją?

Taki krok może być przełomem, jeśli chodzi o inwestycję apartamentową na zboczach Bukowej, która budzi wiele emocji u części mieszkańców Wisły. W piśmie skierowanym do inwestora 10 marca 2020 roku, burmistrz Wisły Tomasz Bujok pisze, że zawieszenie postępowania w starostwie powinno zostać przeprowadzone "w celu wyjaśnienia licznych wątpliwości powstałych na etapie wszczęcia przedmiotowego postępowania". - Ta inwestycja budzi wiele emocji i kontrowersji. Na tym etapie innej prawnej możliwości na wstrzymanie wydania pozwolenia na budowę nie było, dlatego zaprosiłem inwestora na spotkanie, na którym poprosiłem go o zawieszenie postępowania w Starostwie. Dzięki temu będzie czas, żeby spotkać się z mieszkańcami, przedstawić warunki obu stron i spróbować wypracować kompromis na temat inwestycji - mówi Tomasz Bujok. 10 marca inwestor złożył w cieszyńskim starostwie powiatowym wniosek o zawieszenie postępowania "dotyczącego zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę dla wyżej wymienionej inwestycji". Jak tłumaczy we wniosku inwestor: "zawieszenie postępowania podyktowane jest zamiarem wprowadzenia zmian w przedmiotowym projekcie". Teraz wiślański samorząd chce zorganizować spotkanie z mieszkańcami i inwestorem, na którym przedstawione zostaną argumenty obu stron i które ma doprowadzić do wypracowania kompromisu. Termin spotkania zostanie wyznaczony do dwóch tygodni. Przypomnijmy: apartamenty na bukowej to duży kompleks, który jest tak naprawdę drugim etapem budowy na Bukowej, realizowanej przez grupę Resorty Górskie. Pierwszy etap to ogromny hotel pięciogwiazdkowy Crystal Mountain Resort, który już powstaje.