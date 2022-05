Noc Muzeów 2022 w Cieszynie. 32 obiektów do zwiedzania zupełnie za darmo! Zobacz zdjęcia wystaw i atrakcji

20 maja 2022 to wspaniała okazja dla osób z Cieszyna i nie tylko, które lubią wieczorne spacery po muzealnych salach. Plan tegorocznej Nocy Muzeów jest w tym mieście niezwykle rozbudowany - 32 miejsc z polskiej i czeskiej strony czeka na odwiedziny i oferuje zupełnie darmowy wstęp na liczne atrakcje. Zawędrowaliśmy do Biblioteki Miejskiej, Zamku Cieszyn, Cieszyńskiego Ośrodka Kultury i Muzeum Śląska Cieszyńskiego, aby pokazać wam, jak Cieszyn spędza to wyjątkowe święto. Ludzi nie brakuje!

Biblioteka Miejska zaprasza na rozszerzoną wersję swojego standardowego kiermaszu książek używanych - na półkach znaleźć można rozmaite pozycje, począwszy od wszelkiej maści poradników, na powieściach Scotta Fitzgeralda skończywszy. Poza tym, dzieci mogą uczestniczyć w zorganizowanych specjalnie dla nich warsztatach na parterze budynku.