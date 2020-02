Mężczyzna z podejrzeniem koronowirusa w cieszyńskim szpitalu. Pracował w Chinach, niedaleko miasta Wuhan.

Mężczyzna z podejrzeniem koronowirusa trafił do Szpitala Śląskiego w Cieszynie. Nie wiadomo, czy faktycznie jest zarażony tym groźnym wirusem z Chin, okazuje się jednak, że pracuje właśnie w Chinach, kilkadziesiąt kilometrów od miasta Wuhan. Jak informuje Szpital Śląski, pacjent z zachowaniem maksymalnych środków ostrożności, został umieszczony w izolowanym pomieszczeniu na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym. Pacjent, który trafił do cieszyńskiego szpitala, odbył niedawno podróż do Chin. W zeszłym tygodniu miała miejsce podobna sytuacja, kobieta, która zgłosiła się do Szpitala Śląskiego w Cieszynie, została przebadana. Okazało się, że choruje na zwykłą grypę.