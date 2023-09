Makabryczne odkrycie pod Brenną! W Górkach Wielkich znaleziono ciało mężczyzny. Sprawę bada prokuratura

Makabryczne odkrycie pod Brenną! W Górkach Wielkich znaleziono ciało mężczyzny

Do kolejnej tragedii doszło w Górkach Wielkich, w gminie Brenna w województwie śląskim. Tam w cieku wodnym Wschodnica, wpływającym do Brennicy znaleziono ciało mężczyzny.

Jak donosi Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w poniedziałek, 26 września 2023r. w Polsce utonęły dwie osoby. W miejscowości Grzybek w województwie kujawsko-pomorskim, znaleziono ciało 19-latka, którego poszukiwano od niedzieli. Młody mężczyzna wszedł do jeziora i już nie wypłynął na powierzchnię.

Obecny na miejscu prokurator zarządził sekcję zwłok. Wstępnie wykluczono udział osób trzecich.

Od 1 kwietnia Komenda Główna Policji odnotowała 315 utonięć. Rządowe Centrum Bezpieczeństw przypomina, by pływać jedynie w wyznaczonych miejscach, stosować się do poleceń ratownika i nigdy nie wchodzić do wody po wypiciu alkoholu.