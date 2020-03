Koronawirus w Cieszynie? Trzy szkoły zostały zamknięte

Koronawirus się rozszerza. Czy dotarł już do Cieszyna? Burmistrz Cieszyna zdecydował o zamknięciu trzech szkół. To już kolejne miasto w woj. śląskim po Rybniku, które zdecydowało się na odwołanie zajęć w szkołach, w których mogło dojść do kontaktu z osobą zakażoną koronawirusem. We wtorek, 10 marca, lekcje odwołano w trzech szkołach w Cieszynie.

Koronawirus w Cieszynie? Szkoły są zamknięte W poniedziałek, 9 marca, wieczorem w Cieszynie podjęto decyzję dotyczącą odwołania lekcji w trzech cieszyńskich szkołach. Powodem jest fakt, że w tych szkołach mogło dojść do kontaktu z osobą, która jest zakażona koronawirusem. 10 marca lekcje nie odbędą się w: Szkole Podstawowej nr 5 z oddziałami integracyjnymi, Szkole Podstawowej nr 4 oraz II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. Czytaj także Koronawirus. W woj. śląskim sceny rodem z "Czarnobyla".

Pięć przypadków koronawirusa w woj. śląskim! - O bieżącej sytuacji będziemy informować - czytamy w komunikacie zamieszczonym na facebooku przez Jolantę Pakońską, wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 5. Decyzję w tej sprawie podjął Powiatowy Inspektor Sanitarno-Epidemiologiczny w Cieszynie oraz jednostki zajmujące się oświatą w Cieszynie i powiecie cieszyńskim. W wiadomościach wysyłanych do rodziców uspokajano, że odwołanie zajęć ma jedynie profilaktyczny charakter. Przypomnijmy, że w niedzielę, 8 marca, potwierdzono pierwszy przypadek koronawirusa w województwie śląskim. Mężczyzna zarażony koronawirusem wrócił z Włoch 29 lutego. Do domu przyjechał zorganizowanym autokarem, na pokładzie którego łącznie znajdowało się 33 pasażerów i 3 osoby obsługi. Szybko udało się dotrzeć do wszystkich osób. 23 mieszkańców naszego województwa trafiło do kwarantanny domowej pod ścisłym nadzorem sanitarnym powiatowych inspektorów z: Gliwic, Rybnika, Tychów, Jaworzna, Chorzowa, Bytomia i Cieszyna. Pozostali byli mieszkańcami innych województw. Do tej pory nie wykazywali objawów zakażenia koronawirusem. W województwie śląskim potwierdzono już 5 przypadków zakażenia koronawirusem. Wszystkie znajdują się na oddziale chorób zakaźnych w szpitalu w Raciborzu.