KompasGo już w Cieszynie, Wiśle i Ustroniu. Niestandardowy sposób na zwiedzanie Śląska Cieszyńskiego w twoim telefonie. Jak to działa?

Na rynek aplikacji podróżniczych wkracza nowy zawodnik, którym powinni zainteresować się nie tylko turyści, ale także osoby mieszkające w Cieszynie, Wiśle i Ustroniu. KompasGO to nietypowy przewodnik po tych trzech miastach Śląska Cieszyńskiego, który formy przewodnika nie traktuje w suchy, wielokrotnie przewałkowany sposób. Aplikacja prowadzi nas bowiem po mapie według jednej z dwóch tras, opowiadając o najciekawszych obiektach i pozwalając przy tym poczuć się jak odkrywcy - każdy odwiedzony punkt możemy zaliczyć poprzez kod QR, widniejący na tabliczce obok atrakcji. Skorzystać możemy z dwóch trybów: łatwego i trudnego. Tryb łatwy to linearna trasa, od jednego miejsca do drugiego, pokazywana na mapie. Trudny natomiast rzuca nas w wir przygody z samym tylko kompasem i licznikiem czasu.