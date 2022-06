Kocia Szajka z konkursem. Do wygrania dedykacja w nowej książce dla dzieci autorstwa Agaty Romaniuk. Co należy zrobić?

Ulubione cieszyńskie koty powrócą już tego października w nowej książce Agaty Romaniuk! Jakie przygody sympatycznych sierściuchów czekają na czytelników tym razem? „Kocia Szajka i fałszerze pierników" traktować będzie o podszytych nutką tajemnicy poszukiwaniach toruńskich fałszerzy pierników. Bohaterom pomoże w zmaganiach Bibi Lolo, emerytowany koci komisarz.

Tutaj do akcji wkroczyć może każde dziecko w wieku od 6 do 9 lat. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie portretu Bibi Lolo, a następnie wysłanie dwóch kopii - skanu (elektronicznie) i oryginału (listownie) - do organizatorów konkursu. Jaka jest stawka? Zwycięzca zostanie wspomniany w dedykacji drukowanej w każdym egzemplarzu książki. Prace wysyłać można do 14 lipca 2022. Wszelkie dodatkowe szczegóły znaleźć można w regulaminie.