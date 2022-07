Kino sferyczne w Strumieniu. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury zaprasza dzieci i młodzież. Sprawdź, kiedy seanse i jak można się zapisać

Kino inne niż wszystkie

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu wie, że dzieci i młodzież uwielbiają techniczne nowinki - to silniejsze od nich! Co jednak stanie się, gdy mniej standardowe rozwiązania zostaną wprowadzone w rzeczywistość kinowego seansu? Na to pytanie odpowie kino sferyczne w MGOK-u. Uczestnicy w wieku przedszkolnym i szkolnym będą mieli okazję doświadczyć niezwykłej przestrzenności filmów w kopule o średnicy 5 m i wysokości 2,70 m.

Usadowieni zostaną na specjalnych matach, z których wygodnie będą mogli śledzić to, co dzieje na ekranie. Efekt trójwymiarowości osiągnięty będzie nie tylko dzięki wymiarom kopuły, ale także dzięki odpowiedniej aranżacji seansów. Zakres tematyczny filmów dotyczyć będzie odkryć związanych przede wszystkim z przyrodą i współzależnościami zachodzącymi we Wszechświecie: będzie i o kosmosie, i o ludzkim ciele.