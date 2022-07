Finał IV Karaoke z Powerem w Cieszynie. Kto otrzymał Puchar Starówki? Zobacz wyniki zaciętej wokalnej rywalizacji

Karaoke z Powerem to jedna z najpopularniejszych cotygodniowych atrakcji w Cieszynie. W Otwartym Klubie pod Starówką gromadzą się chętni na wykazanie się wokalnymi umiejętnościami i walczą o nagrody - ich łączna wartość to 3000 zł! Inicjatywa Normana Powera także podczas IV edycji dopisała obecnością. Znamy już laureatów konkursu, a są to:

1 miejsce: Julia Oktawia Kwiek

2 miejsce: Ewa Richczajt

3 miejsce: Wiktoria Szul-Jakieła

W zmaganiach uczestniczyli także: Ada, Pani Ola i Lidka. Wyboru dokonało jury w składzie: Szymon Kucharczyk, Boro i Mikołaj Kowalski.

Karaoke z Powerem otwiera się na nowych uczestników! Z racji na to, że zwycięzcy wcześniejszych edycji nie mogą uczestniczyć ponownie, Klub Otwarty szuka kolejnych mistrzów śpiewu. Jak wygląda taka rywalizacja? W odpowiedzi pomoże wideo podsumowujące IV edycję imprezy: