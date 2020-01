Dziewięcioletnia Lena z Cieszyna na wojnie z wandalami. Dziewczynka ma pomysł, który spodobał się urzędnikom

– Zachęcam dzieci i młodzież do kontaktu. Jeśli mają swoje przemyślenia na temat funkcjonowania miasta, pomysły na udogodnienia dla nich ważne, chętnie je poznam i w miarę możliwości wcielę w życie – mówi Gabriela Staszkiewicz.

– List Leny bardzo pozytywnie mnie zaskoczył, a zaproponowane rozwiązanie okazało się bardzo trafne. Szukamy miejsc w przestrzeni miasta, ale także w instytucjach miejskich i placówkach oświatowych, by pomysł został zrealizowany– mówi burmistrz miasta Cieszyna.

Nazywam się Lena i mam pomysł jak rozwiązać problem wandalizmu – tymi słowami rozpoczął się list uczenniczy Alternatywnej Szkoły Podstawowej w Cieszynie do burmistrz miasta Cieszyna. Zaproponowane rozwiązanie spodobało się i zostanie zrealizowane. „Morzna by postawić budki z wielka tablicą kredową. Codziennie wieczorem ktoś będzie zmazywał tablice . Będę bardzo wdzięczna jeśli weźmie pani pod uwagę mój pomysł” - tak brzmi pełna treść listu młodej mieszkanki Cieszyna (pisownia oryginalna). 9-letnia Lena została zaproszona przez Gabrielę Staszkiewicz na spotkanie.

Jaką formę przyjmą zaproponowane tablice, czy będzie do fragment ściany pomalowany farbą kredową, czy tablica wyłożona odpowiednią tapetą, jeszcze nie wiadomo. Na pewno symbolicznego oddania, dokona Lena.

– Cieszę się, że inspiracja do napisania listu jest wynikiem tematyki podejmowanej w szkole. Inicjatywa Leny pokazała, że czasem najlepsze rozwiązania są też najprostsze. My, dorośli, miewamy skłonność do komplikowania pomysłów – podsumowuje Gabriela Staszkiewicz.

Problem z wandalizmem w CieszyniePrzypomnijmy: o problemie wandalizmu w Cieszynie zrobiło się głośno w 2019 roku, zaledwie kilka dni po instalacji nad Olzą niezwykłych ławek w ramach Open Air Museum. Okrągłe ławki, tzw. koła czasu są niszczone, wandale wyłamują z nich deski, pojawiają się graffiti, ławki są regularnie malowane, a uchwyty na ekspozycje dewastowane.

– Problem szerzącego się wandalizmu jest szczególnie przykry. Niestety, za akty zniszczenia odpowiadają nie tylko przyjezdni do naszego miasta turyści, bezdomni, ale także często sami mieszkańcy. Open Air Museum realizowany jest w ramach projektu transgra-nicznego. Projekt nie zakładał monitoringu, ale patrząc na wydarzenia z ostatnich tygodni, analizujemy możliwości wykorzystania monitoringu – mówiła wtedy Staszkiewicz.