Drogowcy zamkną część ul. Czarne w Wiśle. Będzie objazd

Zamknięcie odcinka ul. Czarne w Wiśle to efekt trwającej przebudowy tej drogi powiatowej na odcinku 2,9 km. To inwestycja, która zakłada m.in. ujednolicenie szerokości jezdni wraz z wykonaniem nowej nawierzchni, korektę geometrii łuków tej drogi oraz skrzyżowania z ul. Osiedle Bajcary, budowę zatok autobusowych, przebudowę istniejących i budowę nowych odcinków chodników, miejsc postojowych, a także przebudowę zjazdów do posesji w granicy istniejącego pasa drogowego. W ramach inwestycji wzdłuż drogi pojawią się ściany oporowe, czyli umocnienie i zabezpieczenie skarp, rozbudowane zostanie także oświetlenie uliczne.

Na czas zamknięcia tego odcinka ulicy Czarne został wyznaczony objazd w obu kierunkach – mieszkańcy i turyści pojadą drogą wojewódzką DW942 - ul. Wyzwolenia, drogą wojewódzką DW941 - ul. 1 Maja, Kopydło, Głębce, przez przełęcz Kubalonkę i ul. Zameczek. Odcinek ul. Czarne będzie zamknięty przez dwa miesiące, choć - jak podkreślają przedstawiciele wykonawcy - dokładna data zakończenia prac na tym odcinku uzależniona będzie od rzeczywistego postępu robót.

Warto wiedzieć, że w ciągu przebudowywanego pozostałego odcinka ul. Czarne (z wyjątkiem całkowicie wyłączonego 200-metrowego fragmentu) będą sukcesywnie wprowadzane poszczególne etapy tymczasowej organizacji ruchu, gdzie ruch pojazdów odbywać się będzie wahadłowo i sterowany będzie za pomocą sygnalizacji świetlnej.

Jednocześnie w Wiśle cały czas trwają prace związane z przebudowa drogi wojewódzkiej nr 941 na odcinku od końca obwodnicy Ustronia do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 942 w Wiśle. Prace po zimowej przerwie zostały wznowione w połowie marca, obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu - ruch wahadłowy na odcinku od granicy z Ustroniem do przejazdu kolejowego w Wiśle Obłaźcu. Przebudowa drogi z Ustronia do Wisły ma potrwać do października 2021 roku.